KOGELSTOTEN [DAMES]

Bij het kogelstoten bij de dames stond er geen maat op de Chinese Lijiao Gong. De 32-jarige Chinese verbrak haar persoonlijke record, stootte een afstand van 20,58 meter en hield daarmee de concurrentie op grote afstand. Het zilver was voor de kleurrijke Raven Saunders, terwijl de Nieuw-Zeelandse Valerie Adams het brons opeiste.

400 METER [HEREN]

Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber kwamen al in actie bij de 4x400 meter gemengde estafette, maar mochten vannacht ook beginnen aan hun individuele nummer: de 400 meter. Dobbers derde plek in zijn heat was voldoende voor een plaatsje in de halve finale. Bonevacia deed het zelfs nog een beetje beter. Hij won zijn heat en kwalificeerde zich met de vijfde tijd voor de halve finale.

STEEPLE CHASE [DAMES]

Irene van der Reijken is er niet in geslaagd om de finale van de steeple chase te bereiken. Voor haar ging echter al op dat meedoen belangrijker was dan winnen. Van der Reijken is namelijk de eerste Nederlandse steeplechaser ooit die in actie mocht komen op de Olympische Spelen.

KWALIFICATIES KOGELSLINGEREN & VERSPRINGEN [DAMES]

Weinig verrassingen bij de atleten die zich kwalificeerden voor de finale van het kogelslingeren bij de dames. Opvallend was wel de negende plek waarmee favoriete Deanne Price dat deed. Bij het verspringen sprong Darya Klishina driemaal ongeldig. De Russin sprong dit seizoen al verder dan 7 meter, maar moet dus nu al voor de finale haar koffers pakken. Van beide onderdelen wordt de finale op 3 augustus afgewerkt.

HASSAN OOK OP 1.500 METER

We wisten al dat Sifan Hassan voor goud ging op de 5000 en 10.000 meter, maar ze heeft nu bevestigd dat ze ook zal meedoen aan de 1.500 meter. Dan zal ze op maandag 2 augustus wel door de kwalificatie moeten zien te komen. Een dag eerder staat haar finale op de 5000 meter op het programma.

