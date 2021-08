Brons

Voorafgaand aan de finale waren de kenners het erover eens dat brons het hoogst haalbare was voor de Nederlandse. Ondanks dat Bol dit seizoen het ene nationale record na het andere verpulverde en in de Diamond League bijna onklopbaar was, bleken haar Amerikaanse concurrenten in de series een stuk sneller te zijn dan verwacht. Vooral McLaughlin liep in de series indrukwekkende tijden en dus werd de hoop op een nieuwe gouden atletiekmedaille wat ijdeler.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Bol verovert brons op 400 meter horden EEN UUR GELEDEN

De Amerikanen zetten hun vorm door in de finale. Mclaughlin sprong over elke horde alsof die er niet stond en liep een nieuw wereldrecord: 51,46. Daarmee volgde de Amerikaanse het goede voorbeeld van Karsten Warholm op, die gisteren ook een wereldrecord liep op de 400 meter horden bij de mannen.

