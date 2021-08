Andre de Grasse heeft zich op de 200 meter gekroond tot opvolger van Usain Bolt. In een spannende sprint bleef hij de Amerikaan Kenneth Bednarek nipt voor. Het brons ging naar diens landgenoot en regerend wereldkampioen Noah Lyles.

EINDELIJK RAAK

De 26-jarige sprinter liep in zijn loopbaan al vele medailles bijeen, maar een belangrijke gouden medaille ontbrak nog. Met zijn snelste tijd in de halve finale had de Canadees zich al opgeworpen als grote favoriet en die verwachtingen wist hij nu dus wel waar te maken.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Canadees Andre de Grasse wint 200 meter EEN UUR GELEDEN

KNIGHTON

Erriyon Knighton sprintte naar een vierde plaats. De 17-jarige Amerikaan begon pas twee jaar geleden met atletiek. In mei verbeterde hij het jeugdrecord van Usain Bolt voor atleten onder-18 en die tijd scherpte hij een paar maanden later bij de Amerikaanse trials nog verder aan. Daarmee heeft hij nu zelfs al het wereldrecord onder-20 in handen.

WAAR KIJK JE?

Tokio 2020 Atletiek - Tokio 2020 - Olympische hoogtepunten 2 UUR GELEDEN