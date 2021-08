SCHIPPERS

Dafne Schippers liet verstek gaan op de 100 meter om zich volledig te richten op de estafette en de 200 meter. Op dat laatste nummer ging het vannacht bijna mis in de series. In haar race was Shelly-Ann Fraser-Pryce veruit de snelste. Bijna een seconde achter de Jamaicaanse kwam Schippers als derde over de finish. Bijna was de Duitse Lisa Marie Kwayie Schippers nog voorbij gestoken. De Utrechtse hield een honderdste van een seconde over.

Vlak voor de start van haar series kwam het nieuws naar buiten, dat Jamile Samuel net als op de 100 meter ook vandaag op de 200 meter niet van start zal gaan. De Atletiekunie laat weten dat Samuel kampt met een lichte blessure en men geen risico wil nemen met het oog op de estafette.

