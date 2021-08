"Hallo, dit is Sifan en zij wil hardlopen", vertelde de begeleiding van het asielzoekerscentrum toen ze binnenkwam bij de atletiekvereniging in Leeuwarden. Schouwstra kan zich het moment nog goed herinneren. "Je weet natuurlijk niet wat ze allemaal heeft meegemaakt. Het enige dat wij in eerste instantie konden doen, was haar een veilige haven geven."

Niet ijverig

Hassan stond niet bekend om haar werklust, maar als ze een doel voor ogen had, dan ging ze ervoor. "Ze was niet de meest ijverige atlete. Je moest haar echt meenemen voor bijvoorbeeld een duurloopje. Maar wanneer ze eenmaal doorkreeg dat ze beter werd van een bepaalde training, dan wilde ze het wel doen."

Schouwstra keek gespannen toe hoe Hassan het goud veroverde op de 5.000 meter. Zeker toen ze eerder op de dag viel in de series op de 1.500 meter, sloeg haar hart even over. "Sifan moest natuurlijk binnen twaalf uur weer de 5.000 meter lopen. Je vraagt je dan wel af of ze op tijd kan herstellen. Misschien heeft haar hele lijf pijn geleden, maar ik weet dat ze daar heel goed tegen kan. Toen de winst binnen was, voelde ik ingetogen blijdschap. Uiteindelijk heb ik toch wel een klein traantje gelaten."

