Barega won de race in een tijd van 24.43,22. Hij won de race door bij het klinken van de bel de leiding te nemen. De 21-jarige versloeg de Oegandezen Joshua Cheptegei en Jacob Kiplimo. Het was de eerste keer in de historie dat Oeganda met twee atleten op het podium staat. Met de overwinning van Barega treedt hij in de voetsporen van grootheden Gebreselassie en Bekele.

Tokyo 2020 | Selemon Barega wint eerste atletiekgoud

100 meter vrouwen

Tokio 2020 Atletiek - Tokio 2020 - Olympische hoogtepunten 2 UUR GELEDEN

Om 02:00 uur Nederlandse tijd ging het olympisch atletiektoernooi van start met de 100 meter sprint als speerpunt van de dag. Na afzegging van Dafne Schippers was Marije van Hunenstijn de overgebleven Nederlandse vertegenwoordiging op het koningsnummer. In de eerste heat moest Van Hunenstijn direct aan de bak. Met een tijd van 11.27 seconden was de zesde positie het hoogst haalbare. Ook is de 24e tijd van de dag niet genoeg voor een de volgende rondes. Nederland is dus al vroegtijdig uitgeschakeld op de 100 meter sprint.

Tokyo 2020 | Olympische atletiektoernooi van start met 100 meter sprint

Alle ogen waren gericht op heat 5. Met Shelly-Ann Fraser-Pryce als een van de uithangborden van deze Spelen is de druk torenhoog. Toch wist de Jamaicaanse 'gewoon' de snelste tijd van de heat neer te zetten. De snelste tijd van de dag staat op naam van Marie-Josee Ta Lou. De Ivooriaanse klokte een 10.78 seconden. Het Zwisterse tweetal Ajla del Ponte en Mujinga Kambundji deed het verbazingwekkend goed.

