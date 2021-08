Er brak na de marathon van Tokyo 2020 een behoorlijke discussie los of er sprake was van onsportief gedrag of grote vermoeidheid. Feit is dat een deel van de kopgroep misgreep bij de flesjes water die na 28 kilometer klaar stonden voor de deelnemers. Dit had alles te maken met een actie van Amdouni.

Amdouni werd het middelpunt van flink wat controverse, waarna hij zich genoodzaakt zag om te reageren. Hij bood via social media rondom de sluitingsceremonie al zijn excuses aan bij de andere lopers en kwam met een tweede, uitgebreidere reactie.

“Ik probeerde een flesje water te pakken, maar liet ze bijna allemaal vallen. Ik hoop een einde te kunnen maken aan alle ophef door iedereen te vragen nog eens goed naar de beelden te kijken. De flesjes zijn ondergedompeld in water, om ze lekker koel te houden. Dit maakt ze heel glad”, aldus Amdouni.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Bekijk nog één keer opvallende momenten van olympisch atletiek EEN DAG GELEDEN

Glad

“Je ziet dat ik een flesje aan het begin van de rij probeer te pakken, maar de flesjes waren zo glad dat ze stuk voor stuk uit mijn hand gleden. Dit had ook te maken met vermoeidheid, want mijn energie begon op te raken. Ik was niet zo fris meer.”

De marathon in Sapporo werd afgewerkt onder zeer warme omstandigheden en het is tijdens een inspanning als een marathon lopen sowieso van groot belang om te blijven drinken. De Japanse hitte maakte dit alleen maar nog belangrijker. Amdouni, die als zeventiende eindigde, zegt dat hij zijn actie al tijdens de resterende kilometers probeerde goed te maken. “Ik heb al mijn water in het vervolg gedeeld met anderen.”

De betreffende Facebook-post van Amdouni lijkt inmiddels niet meer beschikbaar.

Tokyo 2020 | Abdi Nageeye dolgelukkig na zilveren medaille

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Bekijk nog één keer opvallende momenten van olympisch atletiek EEN DAG GELEDEN