Onder andere gaan we de komende dagen zien wie de opvolger wordt van de snelste man ter wereld, Usain Bolt. Daarnaast komt ook Dafne Schippers in actie op de 200 meter en de 4 x 100 meter estafette.

Maar stel je voor. Je hebt vier jaar lang getraind om je beste prestatie te behalen op de Olympische Spelen. Je staat aan de start en beweegt iets, omdat je dacht dat het startschot zou klinken. Valse start. Je kans op een medaille is in rook opgegaan. Want ook in Tokio is er geen tweede kans. Een vals start staat gelijk aan diskwalificatie.

Op de ‘Track & Field 101: Rules’ op de website van de Olympische Spelen: “Als een speler zijn of haar startbeweging vanuit de startpositie begint voordat het startpistool heeft geklonken, wordt beschouwd als een valse start”. De eerste valse start resulteert automatisch in een diskwalificatie van de loper.

De International Association of Athletics Federations veranderde in 2010 de regels van de valse start. De verandering van de regels betekende een directe diskwalificatie van de overtreder.

Maar hoe was het voor de verandering van de regel?

Bij een valse start, kreeg het hele veld een waarschuwing en iedereen die in dezelfde race voor het klinken van het startpistool een beweging maakte, werd gediskwalificeerd. Zelfs als het een andere renner was, als de eerste keer.

Onder de oude regel was het mogelijk voor de ‘langzamere’ renners een voordeel te behalen door met een valse start, de snellere sprinters af te leiden.

