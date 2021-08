De Cubanen rekenden zich al enigszins rijk, toen Tentoglou een aanloop nam voor zijn laatste poging. De twee stonden al bijna de hele wedstrijd bovenaan, maar zagen tot hun schrik dat Tentoglou zijn beste poging tot dan toe met meer dan een kwart meter verbeterde.

Met 8,41 meter evenaarde hij de afstand van Echevarria, maar omdat de tweede beste sprong van de Griek beter was dan die van de Cubaan ging het goud naar de Europeaan.

BLESSURES

Het was een extra hard gelag voor de twee Cubanen, omdat zij door blessures geen kans hadden op hun beurt weer over Tentoglou heen te springen. Echevarria begon nog wel aan een laatste sprong, maar moest die al halverwege staken met een hamstringblessure. Ook Masso had al enkele sprongen laten lopen.

De ontknoping was niet zo dramatisch en emotioneel als bij het verspringen, maar alsnog voel je tijdens het bekijken van de video de emotie onder de medaillewinnaars in wording. Tentoglou lijkt zo verbaasd en geroerd door de uitkomst dat hij zijn winst amper durft te vieren.

