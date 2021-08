Als je goud wint op de Olympische Spelen wordt er veel over je geschreven en ga je soms viral op het internet. Dat gebeurde inderdaad bij de winnares van de 5000 meter. Het begon allemaal met een tweet van World Athletics, die hieronder te zien is, met #SifansDayOff. Vervolgens vroeg het account van World Athletics het internet om zich uit te leven. Internet, knock yourself out!

Het internet stelde niet teleur en pakte #SifansDayOff lekker op. We zagen creatieve, leuke en mooie tweets voorbijkomen waarin Hassan een gephotoshopte hoofdrol beleefde. Het was natuurlijk ook niet zo gek dat Hassan viral ging, want ze won het eerste Nederlandse atletiekgoud sinds 1992 en behoort tot de absolute wereldtop. Dat hoopt ze in Tokio nog maar eens te onderstrepen, aangezien ze bezig is aan een zelden vertoonde missie van presteren op drie verschillende, individuele afstanden.

Tokio 2020 “Ik was best nerveus in het begin” - Bol reageert op brons en supertijd 30 MINUTEN GELEDEN

Daar kwam nog bovenop dat Hassan onderuit was gegaan in de heats van de 1500 meter. Het was ongelooflijk dat ze snel opstond en doorliep alsof er niets was gebeurd en ondanks struikelpartij en bijbehorende vertraging haar heat won alsof het allemaal niets voorstelde. Ook de valpartij wordt diverse extra keren uitgebeeld door een groepje creatievelingen.

Na de eerste oproep kwamen de mooiste creaties voorbij op Twitter. We geven je hier een overzicht van de mooiste creaties die je gezien moet hebben. Ook de Nederlandse Atletiekunie leefde zich uit.

Wil je nog een keer genieten van de fantastische race van Hassan? Kijk dan hier de gouden 5000 meter.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 “Ik was best nerveus in het begin” - Bol reageert op brons en supertijd 31 MINUTEN GELEDEN