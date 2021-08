Misschien heb je het gips van de Italiaan wel op de baan zien staan. Tamberi brak in 2016 vlak voor de Spelen van Rio de Janeiro 2016 zijn enkel terwijl hij joeg op een nieuw nationaal record, waarna Tokio vanwege die enorme teleurstelling het nieuwe grote, hoge doel werd. Op het gips schreef hij destijds ‘road to Tokyo 2020’. 2020 werd zelfs 2021.

Ondertussen won Brashim in Rio zilver, nadat hij vier jaar eerder tijdens Londen 2012 al brons had opgeëist. De gouden plak was zijn enig overgebleven verlangen. En hoe realistisch was goud nog? Brashim liep in 2018 ook een zware enkelblessure op. De olympische erelijst van Tamberi bestond ondertussen nog helemaal niet.

Er kwam zondag in Japan veel samen. Het najagen van dromen, omgaan met teleurstellingen en het bereiken van het hogere doel. De twee vrienden stonden gelijk. Precies gelijk. Exact gelijk. Stonden er twee rivalen tegenover elkaar, dan was er zeker een jump-off gekomen. Maar er kwam geen jump-off.

Hevige emoties

Krijgen we allebei goud ”, vroeg Barshim aan het jurylid dat de bewuste procedure kwam uitleggen. Daarna wendde hij zich tot zijn vriend Tamberi. Een handdruk volgde. “We schrijven geschiedenis, vriend. We zijn allebei olympisch kampioen!” De vraag is of Tamberi die woorden nog heeft gehoord, want de taferelen waren emotioneel. Hysterisch zelfs. Er vloeiden volop tranen na een hevige uitbarsting.

Je kent Tamberi misschien trouwens wel zonder het te beseffen, omdat hij tijdens wedstrijden nogal eens met een

aan de start verschijnt. Hij lijkt misschien een showmannetje dat alles aankan, maar van buiten oogt hij een stuk zelfverzekerd dan het onzekere jochie dat-ie van binnen soms was.

De Italiaan was uitzinnig, door het dolle. En niet zomaar. De terugweg van zijn gebroken enkel was lang. Dat hij die lange weg succesvol aflegde, heeft alles te maken met de rol van Brashim. De uitleg staat al sinds 2018 op internet. “Mijn vriend Mutaz”, luidt de titel van de tekst van Tamberi. Hij blikt terug op een voorval in Parijs.

Duikvlucht

De Italiaan wist eenmaal hersteld van zijn blessure amper nog hoe hij moest hoogspringen. De resultaten waren dramatisch. “Ik voelde me een baby tussen de volwassenen”, legt hij uit. “Ik was niet langer aan het hoogspringen, maar nam een duikvlucht richting de mat. Andere hoogspringers wilden me helpen en troosten, ik wilde alleen maar rechtstreeks naar mijn kamer.”

“Een dag later klopte Mutaz op mijn deur en hij ging niet weg voordat ik opendeed. ‘Gimbo, Gimbo! Ik wil met je praten’, zei hij. We praatten. Ik huilde. Hij kalmeerde me en bracht zijn boodschap over: blijf kalm, heb geen haast, je hebt een zware blessure gehad en bent nu alweer terug op het hoogste niveau. Neem je tijd. Wie weet waar het schip strandt.”

Na dat gesprek op een hotelkamer, kort na die mislukte wedstrijd in Parijs, besloot Tamberi een eindje te gaan wandelen. Hij kalmeerde en zocht een nieuwe wedstrijd, ergens in de komende dagen. Het liefst zo snel mogelijk. Hoe hij erin slaagde om in Boedapest te mogen meedoen, moet je zelf maar lezen . Het verhaal is nog mooier in Tamberi’s eigen woorden.

Eerste stapje

Feit is dat hij in Boedapest over 2.28 meter sprong. Nog een heel stuk verwijderd van die magische 2.37 in Tokio, maar dat wist toen nog niemand. Wat nu wel iedereen weet, met de kennis van nu, is dat Tamberi die week zijn eerste echte stappen naar olympisch goud zette.

Met dank aan Barshim, die de droom van zijn vriend waarheid zag worden. En natuurlijk die van zichzelf. Gewoon door er te zijn voor een concurrent, een rivaal, een vriend toen die hem het hardst nodig had.

Het verklaart de emotionele uitbarsting die het gedeelde goud opleverde.

