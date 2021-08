De 33-jarige Ecuadoriaan deed mee aan zijn tweede Olympische Spelen (in Rio werd hij 45e) en eindigde als 47e en laatste in 4 uur, 53 minuten en 9 seconden - een uur, drie minuten en een seconde achter de winnaar bij de 50 kilometer snelwandelen en 21 minuten achter de nummer 46. Het zal voor Villanueva echter als een overwinning gevoeld hebben en zo vierde hij het ook.

Tegenslag

Villanueva kende de nodige tegenslag in zijn leven: zijn vader is al enkele jaren vermist (vandaar de hemelwijzing bij de finish), zijn zoon was bij geboorte blind en heeft een hersenverlamming. Zelf was hij taxichauffeur en verkocht hij fruit op de markt om zijn olympische droom na te jagen. De Spelen van 2012 mistte de Pan-Amerikaans kampioen van 2019 vanwege een gebroken heup. In aanloop naar de Olympische Spelen van Tokyo raakte Villanueva geblesseerd, iets wat hem vanaf kilometer 9 van de 50 parten begon te spelen. De race van Villanueva kun je dan ook als een metafoor van zijn leven zien - nooit opgeven - wat de emotionele reactie van de doorzetter verklaard.

