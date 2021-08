Slechts 17 jaar oud is Erriyon Knighton. 17 jaar oud en slechts 0.19 seconden kwam de Amerikaan te kort tijdens de 200 meter finale om een medaille mee naar huis te nemen. Vanwege zijn leeftijd, maar ook zijn zelfverzekerdheid en gedrag is Knighton een atleet om in de gaten te houden. Tijdens de trials voor de Olympische Spelen verbreekt de tiener het onder-18 en onder-20 wereldrecord met een tijd van 19.84 seconden. Dit betekent dus ook dat Knighton sneller is dan dat Usain Bolt was tot 20-jarige leeftijd.

En we weten allemaal hoe groots de Jamaicaan is geworden. Meerdere wereldrecords, wereldkampioenschappen en olympische medailles. Zekerheden zijn er niet in de sportwereld, maar Knighton lijkt toch wel eens een wereldster te kunnen worden. Niet alleen vanwege zijn gedrag. Ook zijn uitstraling spat van je beeldscherm. Tijdens de halve finale keek de Amerikaan om zich heen in de laatste meters. Iets wat alleen de allergrootsten kunnen doen. Na de finale genoot de highschooler zichtbaar van zijn prestatie. Geen medaille, geen overwinning. Wel een fantastische sportprestatie van een fantastische atleet met nog een enorme toekomst voor zich. Misschien is dit wel de nieuwe wereldster die Bolt gaat opvolgen.

