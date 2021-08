Samuel plaatste in de Nederlandse ochtend op Instagram een bericht waarin ze aankondigde dat ze niet kan uitkomen in de voorrondes van de 4x100 meter estafette. De zevenvoudig Nederlands kampioene schrijft dat ze in een training twee dagen voor de start van de Olympische Spelen een pijnscheut in haar hamstring voelde. Ze hoopte dat die pijn zou wegtrekken, maar tot op heden is dat niet gebeurd.

HOOP OP FINALE

De atlete houdt hoop dat ze in een eventuele finale wel in actie zou kunnen komen, maar hoe realistisch die hoop is, valt te betwijfelen. Mocht de finale ook niet haalbaar blijken, dan vallen niet alleen de Spelen van de 29-jarige sprintster definitief in duigen, maar lopen ook de kansen van de Nederlandse ploeg een deuk op. De Amsterdamse is al jaren een vaste waarde binnen het viertal en had zich met Dafne Schippers en Marije van Hunenstijn voor de individuele afstand geplaatst.

