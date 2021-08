Klaver finishte op de snelle baan in Tokio na 51,37 seconden als derde in haar heat, waardoor ze zelfs direct zeker was van kwalificatie voor de halve eindstrijd. De Witte moest na haar optreden in 51,68 plaatsnemen in de wachtkamer.

Uiteindelijk kreeg De Witte het verlossende woord en behoorde ze tot de vijf tijdsnelsten, waardoor het licht voor de volgende ronde alsnog op groen sprong. De halve finales op de 400 meter staan geprogrammeerd voor woensdag, rond lunchtijd.

Gooi naar medailles

Het lijkt er niet direct op dat Klaver (22) en De Witte (28) een gooi richting de medailles kunnen doen, maar wie weet welke mooie stappen er in Tokio richting de toekomst kunnen worden gezet. Femke Bol, 21 jaar jong, ligt wat dat betreft iets voor. De hordenloopster hoopt woensdagochtend na een race over dezelfde lengte wel eremetaal beet te hebben.

Bij de mannen snelde Taymir Burnet van de heat naar de halve finales. Ook hij eindigde als derde in zijn race, waardoor hij direct verzekerd was van een gang naar de volgende ronde. Burnet komt dinsdag tijdens de middagsessie alweer in actie.

hoe het de overige Nederlanders vergaat op dag 11 van Tokyo 2020.

