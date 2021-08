Je weet in een estafette nooit precies wat er gebeurt en over het algemeen meldt Nederland zich vol goede moed in de finale, maar dit keer eindigde het avontuur al in de series. Het estafettekwartet leek onderweg naar een aardige klassering op de kortste sprintafstand.

Leek, want het ging mis. De wissel van Christoper Garia op veteraan Martina viel in het water. En toen was het klaar. Zuid-Afrika overkwam iets soortgelijks, waardoor slechts zes van de acht deelnemers erin slaagden om te finishen. Opvallend genoeg vloog in de andere heat Team USA eruit…

Vlaggendrager Martina was in Tokio bezig aan zijn vijfde Olympische Spelen en had het vizier volledig gericht op deze estafette. De jaren beginnen langzaam maar zeker vat te krijgen op zijn sprintvezels, maar graag wilde hij nog één keer alles geven op de estafette.

Opnieuw diskwalificatie

We komen nooit te weten wat er precies mogelijk was. Taymir Burnet en Joris van Gool gingen aardig mee met de rest van het veld, maar het was jammer genoeg allemaal voor niks vanwege de mislukte wissel tussen Garia en Martina, die te vroeg vertrok en zonder stokje buiten het wisselvak stond.

Martina heeft helaas wel vaker pech tijdens de Olympische Spelen. De goedlachse en vrolijke atleet kwam tijdens Beijing 2008 op de 200 meter sprint achter Usain Bolt als tweede over de finish, maar na een ietwat dubieus protest van de gefrustreerde Verenigde Staten volgde diskwalificatie.

Ook een beroep kon de uitsluiting van Martina, die toen nog uitkwam voor de Nederlandse Antillen, niet ongedaan maken. De oorspronkelijke nummer twee, titelverdediger Shawn Crawford, vond de gang van zaken zo oneerlijk dat hij de zilveren medaille niet wilde en aan Martina gaf.

