Iedere medaille is mooi, maar een Nederlandse atletiekmedaille is misschien nog wel een tikje specialer. Zo vaak gebeurt het niet dat een atleet van vaderlandse bodem in de medailles valt, maar dankzij Sifan Hassan en nu Bol staat de teller alweer op twee.

Bol liep een supersnelle race en haastte zich in 52.03 seconden naar een persoonlijk, Nederlands en Europees record. Klik hier voor meer over Bol . Eerder op de dag had Sharon van Rouwendaal al als tweede aangetikt op het onderdeel 10 kilometer openwaterzwemmen.

Tokyo 2020 | Bol verovert brons op 400 meter horden

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Femke Bol neemt bronzen medaille in ontvangst na derde plek EEN UUR GELEDEN

Van Rouwendaal verdedigde haar olympische titel en hoopte in de eindsprint het goud te kunnen prolongeren, maar dat bleek net iets te veel van het goede. Desondanks mag ze tevreden zijn over haar prestatie. Voor de tweede Spelen op rij eindigde Van Rouwendaal dus op het podium en de oogst is goud en zilver. Lees alles over de 10 kilometer in Japan

Tokyo 2020 | van Rouwendaal pakt zilver op 10km

Vijfde finale op rij voor hockeysters

Ook de hockeysters zijn zeker van een medaille, al voelt het ongetwijfeld totaal nog niet alsof de missie is voltooid met het bereiken van de finale. Goud is het doel. Niets meer, niets minder. Er werd in de halve finale met 5-1 afgerekend met Groot-Brittannië, dat vijf jaar geleden in Rio nog tegen alle verwachtingen in het goud wegkaapte voor de neus van de Nederlandse dames.

Dankzij deze succesvolle nacht staat de teller voor Nederland inmiddels op 22 zekere medailles en daarmee komt het record van Sydney – 25 plakken – per dag dichterbij. Al helemaal als je bedenkt dat er dankzij de hockeysters en boksster Nouchka Fontijn nog twee zekere medailles aanstaande zijn.

Tokyo 2020 | Hockeydames overtuigend naar finale na ruime zege op Team GB

Langzaam maar zeker is de vraag niet langer of het record wordt verbroken, maar is het tijd om door te schakelen: op hoeveel medaille stopt de teller van Tokyo 2020? Zekere medailles zijn leuk, maar om op de medaillespiegel een klassering in de top tien vast te houden, lijkt er meer goud nodig. Nederland staat negende op moment van publicatie. De hockeysters doen het sowieso niet voor minder, wie weet kan Fontijn nu wel ‘all the way’ gaan en het baanwielrennen is pas net begonnen. Daarnaast heeft Hassan in het atletiek na een vrije dag nog steeds snode plannen op de 1500 en 10.000 meter.Langzaam maar zeker is de vraag niet langer of het record wordt verbroken, maar is het tijd om door te schakelen: op hoeveel medaille stopt de teller van Tokyo 2020?

