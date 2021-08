De weg naar Tokio verliep stroef voor Foppen. In aanloop naar de Spelen testte hij positief op het coronavirus en zag zijn olympische droom in rook opgaan. De positieve test was mogelijk het resultaat van een fikse coronabesmetting in maart. Na twee negatieve testen mocht hij toch naar de Japanse hoofdstad afreizen. Zijn olympische wedstrijd eindige echter in een deceptie.

De heat van Foppen werd gewonnen door de Keniaan Nicholas Kimeli in 13.38,87. Mohamed Katir uit Spanje gaat als snelste door naar de finale. In 13.30,10 won hij de tweede heat. De finale van de 5000 meter staat voor vrijdag 14:00 uur op het programma.

