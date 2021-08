Het begint er steeds meer op te lijken dat Emma Oosterwegel de weg naar boven heeft ingezet en dat Vetter een medaille niet meer kan ontgaan. Voorafgaand aan het verspringen had Nadine Broersen zich afgemeld. Dit betekent dat er nog twee Nederlanders actief zijn in het zevenkamp, Vetter en Oosterwegel. Emma Oosterwegel begon goed aan dag twee en stond na het verspringen op plaats acht.

Eventjes gelijk

Tijdens de eerste sprong werden er veel rode vlaggen getoond, waaronder voor Vetter. De Nederlandse noteerde bij de laatste poging haar beste sprong: 4.47 meter. Dit was exact dezelfde afstand als de Belgische nummer twee van het algemeen klassement Nafissatou Thiam neerzette tijdens haar tweede sprong.

Met nog een sprong tegoed verbeterde Thiam zichzelf tot een afstand van 6.60 meter en kwam daarmee in het algemeen klassement tot op slechts vier punten van Vetter. Het blijft daardoor ongemeen spannend in de zevenkamp.

Vetter verliest eerste plek tijdens speerwerpen

Bij het ingaan van het speerwerpen lag Vetter minimaal op medaillekoers in de zevenkamp van Tokyo 2020. Met slechts vier punten voorsprong op de Belgische Thiam. En Oosterwegel staat ook nog eens in de top tien. Genoeg kansen op Nederlands succes.

Thiam zat in groep A en kon daardoor de toon zetten met Vetter in groep B. En dat heeft Thiam gedaan, door een afstand van 54,68 te gooien. Een score vergelijkbaar met de beste gooi van het seizoen van Vetter. Om kans te houden op het goud moest de Nederlandse zelfs haar beste worp ooit verbeteren, aangezien Thiam beter is op de 800 meter.

Vetter kwam helaas niet in de buurt van die beste worp. De eerste worp van Vetter was gelijk de beste: 51,20 meter. Thiam ging daardoor over Vetter heen en nam gelijk afstand. Het goud lijkt uit zicht, maar het zilver is dichtbij.

Oosterwegel deed goede zaken voor haar klassement met een verbetering van haar discusrecord naar 54,60 meter. Daarmee steeg Oosterwegel naar de vierde plaats. De Nederlandse zit in punten vlak achter de nummer drie Kendell Williams en heeft daarmee een bronzen medaille in zicht.

