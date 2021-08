De Nederlandse was met 12,63 sneller dan in haar serie, toen ze 12,72 klokte. Bovendien liep ze slechts 0,01 seconden minder snel dan haar persoonlijk record.

Jasmine Camacho - Quinn realiseerde de snelste tijd in de halve finale: 12,26. Dit betekende een nieuw olympisch record. Ook zaterdag was de vrouw uit Puerto Rico met 12,41 de snelste. Camacho-Quinn is daarmee de topfavoriet voor de finale. Visser zette de zesde tijd van de dag neer. De finale is maandag vanaf 4.50 uur.

WAAR KIJK JE?

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Kleurrijke Saunders achter Chinese Gong tweede bij discuswerpen 6 UUR GELEDEN

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Bonevacia en Dobber door naar halve finales 400m, goud voor kogelstootster Gong 7 UUR GELEDEN