De Puerto Ricaanse ging als favoriete de finale in, nadat ze in de halve finale het olympische record had aangescherpt naar 12,26 seconden. Zo snel ging Camacho-Quinn in de finale niet, maar dat hoefde dus ook niet.

Haar 12,37 was meer dan snel genoeg om het goud op te eisen. Het zilver was voor de Amerikaanse Kendra Harrison, terwijl Megan Tapper namens Jamaica het brons won.

Visser

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Tsimanouskaya uit Belarus niet op 200 meter, maar wel ondergebracht op ‘veilige plek’ EEN UUR GELEDEN

Nadine Visser was een outsider voor een medaille, maar ze wist dat ze dan wel haar persoonlijke record zou moeten verbeteren. Dat lukte niet. Met 12,73 bleef ze daar een tiende van een seconde vanaf.

Ze was tijdens Tokyo 2020 op dit onderdeel wel de snelste atlete uit Europa.

WAAR KIJK JE DE OLYMPISCHE SPELEN 2020?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Sluit hier een abonnement af.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Nadine Visser wordt vijfde tijdens finale 100 meter horden EEN UUR GELEDEN