De verwachtingen voor aanvang van Tokyo 2020 waren torenhoog, maar na een relatief zwakke start kregen de bibbers vat op Nederlandse sportliefhebbers. Waar bleven de medailles? Toen de ban eenmaal was gebroken, ging het hard en leek er geen einde te komen aan de medailleregen.

Zelfs tijdens de slotdag waarop relatief weinig meer werd gesport, werd het totaal opgekrikt van 33 naar 36. Het mooie is ook nog eens dat over de gehele breedte goed is gepresteerd. Sifan Hassan en Harrie Lavreysen waren met twee keer goud plus een bronzen plak de grootste gouddelvers.

Drie medailles winnen is niet voor iedere atleet weggelegd, maar op de individuele medaillespiegel levert dit ‘slechts’ een gedeelde tiende plek op. Caeleb Dressel (VS) won maar liefst vijf keer goud, de Australische Emma McKeon veroverde zeven medailles (vier keer goud en drie keer brons).

Record

De medaillespiegel wordt aangevoerd door de Verenigde Staten, dat dankzij een eindspurt alsnog China voorbij stak. Atleten uit de VS wonnen 39 disciplines, bij China bleef het bij 38 gouden plakken. De VS pakten in totaal 113 medailles en volgens die berekening was het wel oppermachtig. China eindigde wederom als tweede met 88 plakken.

Nederland presteerde met 36 gewonnen medailles uitstekend en stelde het record van Sydney 2000 (25) een stuk scherper. De Nederlandse ploeg presteerde zelfs zo goed dat het als zevende eindigde boven veel grotere Europese landen als Frankrijk, Duitsland en Italië. Ook die zevende plaats is een record, na de achtste plaatsen van Amsterdam 1928 en opnieuw Sydney 2000.

“We kwamen om verhalen te maken, maar hebben geschiedenis geschreven”, luidt de conclusie van Pieter van den Hoogenband. De chef de mission lag na een stroeve start eventjes onder vuur, maar kijkt nu alsnog meer dan tevreden terug op Tokyo 2020. “Ik hoop dat we Nederland trots gemaakt hebben. Met hoe we het atletiektoernooi kleur hebben gegeven bijvoorbeeld. En hoe we het baanwielrennen domineerden.”

Koninklijke felicitaties

Onze sporters en coaches hebben enorme mentale veerkracht getoond door zo te presteren ondanks de restricties die corona met zich meebracht en zonder de aanwezigheid van ouders, familie en fans op de tribune, vervolgt Van den Hoogenband, die niet alleen oog heeft voor de medaillewinnaars. Ook de laatste wapenfeiten van Epke Zonderland waren fantastisch. Daarnaast ben ik trots op jonge debutanten als Enzo Kuworge, Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving.

Het Koninklijk Huis heeft in een verklaring – ondertekend met WA en Máxima – felicitaties overgebracht aan de Nederlandse sporters. “In het bijzonder feliciteren wij Sifan Hassan met haar derde medaille. Door kracht en tactiek won zij op superieure wijze goud op de 10.000 meter hardlopen. Met haar inspirerende verhaal en uitmuntende prestaties is zij een voorbeeld voor velen. Van harte gefeliciteerd met deze historische prestatie.”

