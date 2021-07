Het kwartet bestaande uit Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, de ingevlogen Femke Bol en Ramsey Angela gooide in de kwalificatie al hoge ogen en liet in de strijd om de medailles zien dat dit geen toeval was. Het oranje bevond zich constant in de kopgroep en het leek eigenlijk per meter mooier te worden.

Na een metertje of 300 kon het helemaal niet meer op en bewoog Angela zich naar de kop van de wedstrijd. Misschien piekte hij iets te vroeg of had de concurrentie nog meer benzine over in de tank, want toen er plankgas tempo werd gevraagd, kon Nederland helaas niet mee.

Angela werd voorbij gestoken door Polen, Amerika en de Dominicaanse Republiek. Onwijs zonde, vooral door de manier waarop Nederland uiteindelijk met lege handen stond. Weer vierde, weer net niet. En ook nog eens net niet in de strijd om een atletiekmedaille. Die glimmen toch altijd het mooist, in een discipline in de moeder aller sporten.

Smaakt naar meer

Het mooie van dit onderdeel, de 4x400 meter estafette gemengd, is ook nog eens dat de optredens van zowel mannen als vrouwen worden gecombineerd in dezelfde race. Daarom was het zo mooi dat Nederland tot de kanshebbers behoorde en het ook leek te gaan waarmaken, maar uiteindelijk resteerde een klassering als vierde.

Het verschil met het podium bedroeg slechts 0,05 seconde. Ook het optreden van Femke Bol was prachtig om te zien. Dit smaakt neer meer, veel meer. Gelukkig komt Bol nog op diverse individuele afstanden in actie en wie weet wat er dan mogelijk is.

Overigens is de kans groot dat Nederland nog een protest indient tegen de deelname van de Verenigde Staten en mogelijk ook de Dominicaanse Republiek. Dit heeft alles te maken met een diskwalificatie vanwege een foute wissel in de halve finale, maar de VS gingen met succes in beroep tegen deze uitsluiting.

