Het was al langer duidelijk dat Hassan aast op eremetaal op de 5000 en 10.000 meter, maar we mogen nu ook de 1500 aan haar programma toevoegen. De atlete deed de afgelopen periode een beetje onduidelijk over de invulling van haar programma, maar nu worden de kaarten op tafel gelegd.

Hassan won tijdens de WK van 2019 twee keer goud en sindsdien is het vizier gericht op succes in Tokio. Ze liep in aanloop naar de Spelen een wereldrecord op de 10.000 meter, al raakte ze dit enkele dagen later alweer kwijt. Hoe dan ook, met de vorm lijkt het wel goed te zitten.

De bevestiging van die goede vorm kreeg Hassan voor haarzelf tijdens de series van de 5000 meter, die ze overtuigend won. Hassan greep naderhand naar haar bovenbeen en klaagde wat over hevig zweten als gevolg van de warmte en de bijbehorende benauwdheid, maar ze is die serie toch goed doorgekomen.

Keuze met het hart

“Het is voor mij cruciaal om mijn hart te volgen. Dat vind ik ook veel belangrijker dan het winnen van gouden medailles”, meldt Hassan in een reactie. “Mijn keuzes zorgen ervoor dat ik gemotiveerd blijf en bovendien kan genieten van de mooie sport die ik beoefen.”

De eerstvolgende uitdaging van Hassan wordt de finale op de 5000 meter, waarna maandag 2 augustus een serieloop wacht op de 1500 meter. Die halve finale staat woensdag geprogrammeerd en de finale is vrijdag ingeroosterd. De verdeling van de medailles op de 10.000 meter vindt tenslotte zaterdag de 7e plaats. Die afstand kent alleen een race van de waarheid.

