Het was al langer duidelijk dat Hassan aast op eremetaal op de 5000 en 10.000 meter, maar we mogen nu ook de 1500 aan haar programma toevoegen. De atlete deed de afgelopen periode een over de invulling van haar programma, maar nu worden de kaarten op tafel gelegd.

Hassan won tijdens de WK van 2019 twee keer goud en sindsdien is het vizier gericht op succes in Tokio. Ze liep in aanloop naar de Spelen een wereldrecord op de 10.000 meter, al raakte ze dit enkele dagen later alweer kwijt. Hoe dan ook, met de vorm lijkt het wel goed te zitten.

De bevestiging van die goede vorm kreeg Hassan voor haarzelf tijdens de series van de 5000 meter, die ze overtuigend won. Hassan greep naderhand naar haar bovenbeen en klaagde wat over hevig zweten als gevolg van de warmte en de bijbehorende benauwdheid, maar ze is die serie toch goed doorgekomen.

5000 meter was slechts het begin

De fantastische overwinning van Sifan Hassan op de 5000 meter was slechts het begin. Keer op keer weet de Nederlandse te imponeren met ongekende prestaties. In de halve finale van de 1500 meter leek het helemaal fout te gaan. Ze ging onderuit in de slotronde. Haar goudjacht leek eventjes over, maar dan ken je Hassan nog niet. Opstaan en weer doorgaan , in de hoogste versnelling.

De finale van de 1500 meter verliep niet geheel volgens de traditionele Hassan-techniek. Normaal gesproken begint de geboren Ethiopische achterin de groep en loopt gedurende de wedstrijd steeds verder naar voren. Dit keer liep ze on-Hassans op kop van de groep.Het tempo lag vanaf het begin direct hoog en in de laatste meters kwam Hassan net wat te kort. Toch weet ze nog een bronzen medaille uit het vuur te slepen. Wederom een fantastische prestatie.

Silver medalist Laura Muir of Team Great Britain and bronze medalist Sifan Hassan of Team Netherlands embrace following the Women's 1500m Final on day fourteen of the Tokyo 2020 Olympic Games at Olympic Stadium on August 06, 2021 in Tokyo, Japan.

10.000 meter richting eeuwige roem

Op de voorlaatste dag van de Spelen staat de langste afstand op het programma. De 10.000 meter is een klein half uur de tank helemaal leegmaken. Sifan Hassan kan dat als geen ander. Een harde wedstrijd, een snelle wedstrijd. Eén voor één haken de atleten af. Een kopgroep van drie blijft over. Hassan heeft de sterkste eindsprint nog in de benen. Goud. Wat een prestatie, wat een atleet.

