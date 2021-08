Andrejczyk wierp haar speer in het Olympisch Stadion van Tokio maar liefst 64,61 meter ver weg en hoefde alleen te buigen voor de Chinese Liu Shiying. De vreugde was groot en de Poolse wilde die vreugde graag omzetten in iets tastbaars.

Ze raakte op de hoogte van een inzamelingsactie voor baby Miloszek, die in Amerika een speciale hartoperatie moet ondergaan. Voor de operatie moet ruim 300.000 euro worden ingezameld en Andrejczyk – zelf nog niet al te lang hersteld van botkanker – besloot de actie een duwtje in de rug te geven door haar zilveren plak beschikbaar te stellen.

Gekocht, maar geen bezit

De verwachtingen waren niet direct onwijs hoog. Supermarktketen Zabka legde echter minimaal 164.000 euro neer voor de medaille en overtrof daarmee alle schattingen. Het precieze bedrag is niet bekend, maar omdat de teller verder en verder oploopt bij de inzamelingsactie valt wel een goede schatting te maken.

“Dit is een prachtig en zeer nobel gebaar”, aldus Zabka, dat zich op zijn beurt ook ruimhartig toonde en de gekochte medaille helemaal niet wil overnemen. Het zilver is en blijft van Andrejczyk. Het lijkt een kwestie van tijd voordat het totale bedrag is ingezameld en Miloszek geopereerd kan worden.

