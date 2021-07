Nederlands beste sprinter heeft al langere tijd last van rugklachten en kiest ervoor om haar lichaam te sparen voor de 200 meter, het nummer waarop ze wereldkampioen werd in 2016.

Doordat Schippers heeft afgezegd voor de 100 meter komt ze nu pas op maandagnacht in actie in Tokio, als de series voor de 200 meter beginnen. De series voor de 4x 100 meter estafette beginnen pas op donderdag 5 augustus.

