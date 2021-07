Shelly Ann Fracer-Pryce zet de snelste tijd neer in de halve finales van de 100 meter sprint. De Jamaicaanse zet een tijd van 10.73 seconden neer en verzekerde zich van een plek in de finale. In de laatste meters hield ze in. De snelste tijd moet dus nog geklokt worden.

Elaine Thompson-Herah is naar aanleiding van de halve finales de topfavoriet. Ze lag zo ver voor dat ze na 70 meter al rustig aan kon doen en alsnog een 10.76 liet klokken. Marie-Josee Ta Lou is de enige niet-Jamaicaanse in de top 4. Shericka Jackson zette dezelfde tijd neer als Ta Lou (10.79).

Tokyo 2020 | Shelly-Ann Fracer-Pryce zet snelste tijd neer in halve finales 100 meter sprint

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Shelly-Ann Fracer-Pryce zet snelste tijd neer in halve finales 100 meter sprint 2 UUR GELEDEN

Eerst rondes heren

Ook de heren kwamen voor het eerst in actie op het koningsnummer. Andre de Grasse wist de snelste tijd te realiseren. Met 9.91 zette de Canadees een persoonlijk record neer. Bij een valse start ligt de boosdoener direct uit het toernooi. Toch was er bij de eerste valse start in heat vijf geen schuldige aan te wijzen. Maar een nieuwe valse start bij de tweede poging betekende einde Spelen voor Divine Oduduru uit Nigeria.

Slechts vier mannen wisten onder de 10 seconden te duiken. De Grasse, Jacobs, Kerley en Adegoke staan binnen een tiende van elkaar. Een tijd boven de 10 seconden gaat niet genoeg zijn voor goud. De rest moet dus nog wel wat tijd ergens vandaan zien te halen. Churandy Martina was jarenlang de Nederlandse vertegenwoordiging op de atletiekbaan. In Tokio richt hij zich op de estafette en laat de individuele sprint links liggen.

Compilatie 100M Sprint mannen

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Femke Bol start haar Spelen met eenvoudige zege in voorronde 12 UUR GELEDEN