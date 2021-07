Hassan houdt het publiek lang in spanning over haar plannen. De 1500 meter is haar favoriete afstand, maar qua schema is het een stuk logischer om voor de 5.000 en de 10.000 meter te kiezen. Vandaag werd duidelijk dat ze in ieder geval de 5.000 meter loopt en dat geeft al iets meer duidelijkheid. De finale van de 5.000 meter is namelijk op dezelfde dag als de serie van de 1500 meter. Dat lijkt een onwaarschijnlijke combinatie, maar Hassan heeft het uitkomen op drie afstanden nog niet uit haar hoofd gezet. Dat Hassan de 10.000 meter gaat lopen lijkt zo goed als vast te staan.

Hassan haalde op het WK van 2019 twee gouden medailles binnen en dat heeft de motivatie om ook in Tokio voor meerdere successen te gaan alleen maar aangewakkerd. In de nacht van zaterdag op zondag krijgen we waarschijnlijk meer duidelijkheid. Dan moet Hassan definitief aangeven of ze de 1500 meter gaat lopen of niet.

