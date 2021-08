Geheel on-Hassans nam de Nederlandse direct de kop in de finale van de 1500 meter. Het tempo lag vanaf het begin direct hoog en in de laatste meters kwam Hassan net wat te kort. In een olympisch record liep Faith Kipyegon naar het goud toe. De Britse Laura Muir werd tweede. Hassan zelf moest genoegen nemen met de bronzen medaille. Een stunt zoals tijdens de kwalificaties of de 5000 meter zat er helaas niet in.