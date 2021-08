Het drukke schema van Hassan is nu nog iets verder uitgebreid. Dit keer met een lekker toetje. “Sifan is een sportvrouw met een waanzinnig inspirerend verhaal die haar favorietenrol in Tokio glansrijk waarmaakt”, luidt de motivatie van chef de mission Pieter van den Hoogenband voor zijn keuze.

“Ze heeft op een weergaloze manier olympisch goud gewonnen op de 5000 meter. En dat enkele uren nadat ze, ondanks een val, haar serie op de 1500 meter won. Zaterdag volgde ook nog brons in de finale van de 1500 meter.”

Hassan geniet dankzij haar opzienbarende prestatie – en fenomenale slotronde na die val – wereldwijde aandacht. Haar prestaties en optredens worden met het grootste respect en aanzien behandeld. Op die manier vormt ze een inspiratie voor velen. En ze spaart zichzelf niet, want welke atleet start er nu op drie verschillende (middel)lange afstanden tijdens een Spelen?

Inspiratie en eer

“Sifan volgt haar eigen pad. En haar prestaties blijven niet onopgemerkt. Zeker omdat ze zo presteert in een sport waarin mondiaal enorm veel concurrentie is. Zij laat zien dat ze gewoon de allerbeste is. Dat inspireert velen ter wereld, waaronder ook de rest van de Nederlanders.”

Hassan vindt het uiteraard een enorme eer dat ze in Tokio de Nederlandse driekleur mag dragen. “Ik heb een heel druk schema deze week en focus me op mijn prestaties. Maar ik kijk er echt naar uit om met de vlag het stadion in te lopen. We hebben hier heel mooie prestaties geleverd en het is echt bijzonder om dan de vlag te mogen dragen namens alle Nederlandse sporters.”

Aan die woorden van Hassan is niets gelogen, want Nederland beleeft in Japan zijn meest succesvolle Spelen ooit. Op moment van schrijven staat de teller op 31 gewonnen medailles, waaronder negen gouden plakken, en daarmee is het oude record van 25 duidelijk scherper gesteld.

Bij de openingsceremonie werd de vlag gedragen door Churandy Martina en Keet Oldenbeuving.

