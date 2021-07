Hassan liep de race in haar kenmerkende stijl. Ze hing tot de laatste ronde achteraan de groep, waar ze minder kans maakt om in het gedrang te komen. Vanaf 400 meter zette ze haar sprint in en versloeg ze haar concurrenten. In de laatste 100 meter zette ze nog even aan om zeker te zijn van winst in de halve finale. De Keniaanse Tirop eindigde achter Hassan als tweede. Hassan moest in de top vijf eindigen of een van de beste vijf verliezende tijden lopen om zich te kwalifcieren.

Na haar race keek Hassan niet blij. Ze leek naar haar lies te grijpen, maar het is niet duidelijk of ze last heeft van een blessure.

Hoewel Hassan haar programma nog niet heeft bevestigd, lijkt het aannemelijk dat ze ook nog uitkomt op de 10.000 meter. De series van de 1500 meter vallen op dezelfde dag als de finale van de 5000 meter waardoor het moeilijker wordt om die twee afstanden te combineren. Mogelijk loopt ze zelfs drie afstanden.

Diane van Es bereikte de finale niet. Ze moest halverwege de groep favorieten laten gaan en eindigde de race als zestiende in 15.47,01.

Gemengde estafette

De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft zich ook gekwalificeerd voor de finale. De Nederlandse ploeg met Jochem Dobber, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Ramsey Angela eindigde de race op een tweede plek die recht geeft op een finaleplaats. De tijd van 3.10,69 was ook nog eens een verbetering van het Nederlands record. In de finale die morgenmiddag plaatsvindt, sluit Femke Bol waarschijnlijk aan. Grote favoriet Amerika werd gediskwalificeerd in de voorronde en is er niet bij in de finale

