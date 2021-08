Hassan ging maandag in de ochtend op de 1500 meter onderuit om vervolgens ’s middags goud op de 5000 meter in de wacht te slepen, op een dag die de boeken inging als een emotionele achtbaan. Wat dat betreft liet de donderdag veel minder indrukken achter, want dit keer verliep alles precies zoals het was bedoeld.

Een tikje saai wellicht, maar voor Hassan wel zo prettig aangezien ze zo min mogelijk energie wil aanspreken om zoveel mogelijk te presteren. Ze hoefde inderdaad niet tot het uiterste te gaan voor een startbewijs voor de finale van de 1500 meter.

Twee finales op komst

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Anouk Vetter naar 2e plek op zevenkamp na kogelstoten 41 MINUTEN GELEDEN

Die finale wordt vrijdagmiddag gelopen en daarna zien we Hassan zaterdagmiddag alweer terug voor de 10.000 meter. Voor de medaillerace op die laatste afstand is kwalificatie niet nodig. Haar hoogste doel is om na de eerste gouden plak nog twee keer eremetaal te winnen, bij voorkeur goud van kleur - een ongekende uitdaging.

Het volle programma van Hassan leverde niet alleen verwondering op, maar ook grappen en grollen. De mondiale atletiekbond introduceerde #SifansDayOff, met hieraan gekoppeld de vraag hoe Hassan haar vrije dag van dinsdag zou hebben ingevuld.

De voorgestelde suggesties werden vervolgens op fraaie wijze ingekopt. Daarover kun je in dit bericht meer lezen. Als je meer interesse hebt in serieuze zaken, leggen we in dit artikel graag uit waarom de gouden medaille van Hassan op de 1500 meter zo ontzettend bijzonder was.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Anouk Vetter naar 2e plek op zevenkamp na kogelstoten EEN UUR GELEDEN