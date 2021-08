Tsimanouskaya werd onder dwang naar het vliegveld van Tokio vervoerd, nadat ze hardop had duidelijk gemaakt zonder haar toestemming ingeschreven te staan voor de 400 meter estafette. De loopster uit Belarus was zonder enige specifieke training aan het team toegevoegd omdat enkele andere atletes niet konden meedoen vanwege het missen van noodzakelijke dopingtests.

Tsimanouskaya voelde er niets voor om een opengevallen plek in te nemen en liet dit ook weten. Dat was tegen het zere been van het nationaal olympisch comité van Belarus. Ze verweet haar coaches ‘nalatigheid’ en ondervond direct de gevolgen van die beschuldiging. Sporten staat inmiddels met stip op het tweede plan, haar persoonlijke veiligheid was en is in het geding.

Haar werd te verstaan gegeven haar spullen te pakken en de atlete werd aanstonds naar het vliegveld vervoerd om naar huis gebracht te worden. Het team van Belarus meldde dat Tsimanouskaya geblesseerd was geraakt en vervolgens op doktersadvies werd teruggetrokken, maar de hoofdrolspeelster bestreed dit en zag kans om haar verhaal te doen.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Nadine Visser wordt vijfde tijdens finale 100 meter horden EEN UUR GELEDEN

Kritiek uiten gevaarlijk

Tsimanouskaya slaagde erin een bericht met tekst en uitleg van haar kant naar persbureau Reuters te sturen, waarna er behalve aandacht ook hulp op gang kwam. De atlete legde op het vliegveld bovendien contact met agenten en de lokale autoriteiten, waardoor ze kon voorkomen dat ze tegen haar zin in aan boord moest van het gereed staande vliegtuig.

Daarmee was de zaak niet klaar. Nog lang niet. Het is pas net begonnen. Tsimanouskaya overwoog ter plekke de optie van politiek asiel, al is niet direct duidelijk of Japan van plan is dit te honoreren. Sowieso heeft Polen via zijn minister van Buitenlandse Zaken een visum aangeboden op humanitaire gronden. Het is afwachten of Tsimanouskaya hier op ingaat, maar er is op dit moment sowieso nog veel onduidelijk.

Feit is dat Tsimanouskaya niet terug naar huis wil, uit angst voor het regime van Alexander Lukashenko. Het is al tijden onrustig in Belarus (vroeger Wit-Rusland) en kritiek op de politieke leiding wordt niet geaccepteerd. Kritiek op het nationaal sportcomité wordt aldus opgevat, vanwege de korte lijntjes in Minsk. Er is in dat land van enige vrijheid voor de oppositie al een tijdje geen enkele sprake meer. Het blijkt zelfs gevaarlijk om tot de oppositie te behoren.

Interventie

Dat dit algemeen bekend is, zorgde ervoor dat er snel hulp op gang kwam en erger werd voorkomen. De hulpkreet van Tsimanouskaya via verschillende kanalen, waaronder een Telegram-groep voor onderdrukte of zelfs gevangen gezette atleten uit Belarus, werd dan ook opgevolgd. “Ik vraag het Internationaal Olympisch Comité om hulp”, aldus Tsimanouskaya in een nieuwe boodschap.

Tsimanouskaya kreeg inderdaad direct hulp van het IOC, al is nog onduidelijk hoe het nu precies verder moet. Feit is dat de series van de 200 meter – met onder meer Dafne Schippers – maandag zonder de 24-jarige werden gelopen en namens Belarus meedoen aan de estafette lijkt inmiddels ook absoluut uitgesloten.

“Het IOC en Tokyo 2020 hebben direct contact opgenomen met Krystsina Tsymanouskaya. Ze wordt opgevangen door de autoriteiten op het vliegveld van Haneda en begeleid door een medewerker van Tokyo 2020. Tsimanouskaya heeft ons verteld dat ze zich veilig voelt”, verklaarde het IOC.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

WAAR KIJK JE?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Sluit hier een abonnement af

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Griekse verspringer Tentoglou in extremis naar goud EEN UUR GELEDEN