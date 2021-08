De start van Liemarvin Bonevacia, die Jochem Dobber verving ten opzichte van de halve finale, was niet zoals Nederland had gehoopt. De finalist op de 400 meter wisselde als laatste. Terrence Agard maakte vervolgens veel terrein goed waarna Tony van Diepen knap de derde plaats verdedigde.

Ramsey Angela, die bij de mixed relay als slotloper juist de medaille uit zijn handen zag glippen, haalde in de laatste meters Botswana nog in. Hierdoor kon de Nederlandse ploeg verrassend een feestje vieren. De tijd van 2.57,18 betekende tevens een Nederlands record.

Het goud was voor de ongenaakbare Amerikanen (Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon en Rai Benjamin) in een tijd van 2.55,70. Botswana haalde achter Nederland het brons.

De vrouwen beten het spits af. In het enorm sterke veld konden zij zich niet mengen in de strijd om de medailles.

Lieke Klaver, Lisanne en Laura de Witte en Femke Bol vertoefden voortdurend in de staart van het veld. Slotloopster Bol maakte echter nog wat terrein goed. Nederland ging hierdoor België voorbij en eindigde als zesde. De knappe eindtijd van 2.23,74 betekende een nieuw Nederlands record.

De Verenigde Staten was veel beter dan de rest en pakte het goud. Sydney McLaughlin, Allyson Felix, Dalilah Muhammad en Athing Mu klokten een verbluffende 3.16,85. Polen bleef Jamaica net voor in de strijd om het zilver.

