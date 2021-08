Nadat op zaterdag 31 augustus de kwalificatie van het polsstokhoogspringen had plaats gevonden, was het vandaag tijd voor de strijd om te medailles. Voor TeamNL kwam Menno Vloon in actie.

In het Olympic Stadion in Tokyo deed de Nederlander drie keer een poging om over een hoogte van 5.70 te komen, maar slaagde daar niet in. Zijn eerste poging over 5.55 was succesvol, maar de drie pogingen daarna mislukte waardoor hij een van de eerste uitvallers van de finale was en eindigde als dertiende in het eindklassement.

Eerder dit seizoen wist de 27-jarige Vloon al een hoogte van 5.96 te springen, waardoor dit resultaat gezien kan worden als teleurstelling.

Kwalificatie

De man uit Zaandam nam voor het eerst deel aan de Olympische Spelen en wist zich in groep B te kwalificeren als vierde. In de kwalificatie streden 30 atleten, verdeeld over twee groepen, om een plek in de finale. De Nederlander eindigde achter de Zweed Armand Duplantis, de Amerikaan Christopher Nilsen en de Duitser Bo Kanda Lita Baehre.

