Voor Nederland liepen Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Femke Bol. Klaver kwam als derde door bij de eerste wissel, maar daarna zakte het tempo weg bij de Nederlandse ploeg. Zowel Lisanne als Laura de Witte kwamen als zesde door, en dus moest Femke Bol aan een enorme inhaalrace beginnen om Nederland in de finale te brengen, en dat deed ze. Mede door een imponerende laatste 100 meter kwam Bol als vierde over de finish in een nieuw nationaal record.

De dames zagen pas relatief laat dat ze zich hadden geplaatst voor de finale, en na afloop was Lisanne de Witte Bol zeer erkentelijk voor haar inhaalrace.

