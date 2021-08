Allereerst is Hassan pas de vierde Nederlandse atlete die goud pakt in de moeder aller sporten. De inmiddels legendarische Fanny Blankers-Koen won in 1948 drie keer goud. Ria Stalman won in 1984 goud bij het discuswerpen. Ellen van Langen was de laatste Nederlandse atlete die goud won op de atletiekbaan. In 1992 was ze de beste op de 800 meter. Sifan Hassan voegt zich met haar overwinning bij dit illustere rijtje.

Ook is Hassan pas de tweede Europese atlete die het goud wint op deze afstand. De laatste vier Olympische Spelen bestond het volledige podium uit Kenianen en Ethiopiërs.

Drie afstanden, drie keer goud?

Hassan probeert in Tokio een ongelooflijke prestatie neer te zetten. Ze gaat voor goud in drie afstanden. De 28-jarige atlete deed vandaag wat velen voor onmogelijk hielden. Ze kwalificeerde zich voor de volgende ronde op de 1500 meter en stond weer topfit aan de start van de 5000 meter.

Hassan moest in haar voorronde nog wel een tegenslag verwerken. Door een val van een Keniase atlete kwam ook Hassan ten val. Hassan kon op een haast bizarre manier het gat met de atleten voor haar dichten. Uiteindelijk kon ze door haar sterke eindsprint de race zelfs winnen. Krachten sparen voor de finale van vandaag zat er vanochtend niet in voor haar.

Op het WK van 2019 won Hassan het goud op de 10000 en 1500 meter. Nog nooit pakte iemand goud op die twee afstanden. Een medaille pakken op deze drie afstanden op dezelfde Spelen heeft nog nooit iemand bereikt. Sowieso zou drie gouden medailles winnen een uitzonderlijke prestatie zijn. Slechts vijf atletes wisten minstens drie gouden medailles te pakken op een Olympisch toernooi. De laatste die dat presteerde was Allyson Felix die in Londen goud won op de 200 meter en de estafettes over 100 en 400 meter. Fanny Blankers-Koen was de enige atlete die drie keer goud pakte op drie individuele nummers, de 100, 200 en 400 meter.

Revanche Rio

De inmiddels 28-jarige Hassan kent een bijzonder levensverhaal. In 2008 kwam de in Ethiopië geboren atlete als vluchteling aan in Nederland. Ze was door haar moeder op het vliegtuig gezet naar Nederland. In Nederland pakte Hassan ook de atletieksport op. In 2013 verkreeg Hassan de Nederlandse nationaliteit en begon ze mee te doen aan wedstrijden voor haar land.

Hassan kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen van Rio in 2016 op de 1500 meter. Deze Spelen verliepen teleurstellend voor de atlete. Hoewel ze vooraf als een favoriete voor een medaille werd ingeschat, bleef Hassab in Rio teleurstellend steken op een vijfde plek.

Na deze Spelen verruilde ze de Nederlandse coach Honoré Hoedt in voor de coaches van het prestigieuze Nike Oregon Project. Na haar verhuizing ging Hassan zich ook meer richten op de langere afstanden. Op het WK in 2017 resulteerde dit in een bronzen medaille op de 5000 meter, maar in 2019 liet ze haar potentie het beste zien door wereldkampioen te worden op de 1500 en 10000 meter.

De gouden medaille op de 5000 meter is de eerste bekroning voor haar stap naar de Verenigde Staten en is een revanche voor de slechte Spelen in Rio.

Hassan komt woensdag weer uit op de 1500 meter. De finale van de 10000 meter staat voor zaterdag op het programma.

