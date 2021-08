Voorafgaand aan het verspringen had Nadine Broerse zich al afgemeld. Dit betekende dat er nog twee Nederlanders actief zijn in het zevenkamp, Anouk Vetter en Emma Oosterwegel. Emma Oosterwegel is goed begonnen aan dag twee en staat na het verspringen op plaats acht. Het begint er steeds meer op te lijken dat Oosterwegel de weg naar boven heeft ingezet en dat Vetter een medaille niet meer kan ontgaan.

Tijdens de eerste sprong werden er veel rode vlaggen getoond, waaronder voor Anouk Vetter. De Nederlandse haar laatste sprong was haar beste sprong: 4 meter 47. Het was exact dezelfde afstand als de Belgische nummer 2 van het algemeen klassement Nafissatou Thiam neerzette tijdens haar tweede sprong. Met nog een sprong tegoed verbeterde Thiam zichzelf tot een afstand van 6 meter 60 en komt daarmee in het algemeen klassement tot op 4 punten van Anouk Vetter. Het blijft daardoor ongemeen spannend in het zevenkamp.

WAAR KIJK JE?

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Ongekend spannend na verspringen tijdens zevenkamp 23 MINUTEN GELEDEN

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Ondanks slechte eerste wissel staan Nederlandse vrouwen in 4x100 meter finale EEN UUR GELEDEN