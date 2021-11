Baanwielrennen

Traksel merkt op dat er sinds het aantreden van oud-schaatscoach Jan van Veen als hoofdcoach van de wielerbond een ware exodus van trainers aan de gang is.

“Johan Lammerts, die al eeuwen aan het hoofd stond van de sportieve afdeling van de KNWU, moest weg, Tim Veldt, die was aangehaakt als bondscoach voor de duuronderdelen, is vertrokken. Adriaan Helmantel werd van de baan weggemoffeld naar het onder-23 wegwielrennen en junioren en nu gaat Hugo Haak weg.”

“Er is hier veel meer aan de hand”, concludeert Traksel.

Collega en baanexpert Jan Hermsen brengt hier tegenin dat van onrust onder de renners zelf niets te merken is. Lavreysen lijkt vertrouwen te hebben in het beleid van Van Veen en op het eerste oog lijkt de samenwerking tussen Van Veen en Haak ook goed.

Vraagtekens

Het enige waar Hermsen zijn vraagtekens bij stelt, is het feit dat Haak nog tot april aanblijft als bondscoach. “Als je je niet gemotiveerd bent, blijf je toch niet tot april zitten? Dat vind ik onbegrijpelijk.”

De mannen speculeren ook over een mogelijke opvolger van Haak. Hermsen verwacht dat de voorkeur van de renners zelf naar buitenlandse coach uitgaat. Maar ook een voormalig renner is niet uitgesloten.

“Een ervaren renner en ‘one of the guys’ zou perfect zijn”, zegt Hermsen. Te denken valt dan aan iemand als Matthijs Büchli of Theo Bos, maar ook dat lijkt niet aan de orde te zijn, volgens Hermsen. “Ze zoeken echt wel een grote naam.”

In de Eurosport-podcast Kop of Kop bespreken wielercommentaren Jeroen Vanbelleghem, Bobbie Traksel en Jan Hermsen alles wat met wielrennen te maken heeft met Sander Valentijn. De podcast is te beluisteren op alle mogelijke kanalen.

