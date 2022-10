Baanwielrennen

Ganna zinspeelde al een langere tijd op een aanval op het werelduurrecord, maar op zaterdag 8 oktober is het dan eindelijk zo ver. Het huidige record van 55,548 kilometer staat op naam van de Daniel Bigham, die bovendien zelf als ‘race engineer’ in dienst is bij INEOS.

“Ik kijk naar deze uitdaging, hoewel het een uur lang puur afzien gaat worden. Het wordt heel interessant om te zien hoe mijn lichaam het houdt en hoe ver ik kan gaan. Het is een uitgelezen kans om mijn fysieke en mentale limieten kan uittesten”, zei Ganna eerder over de poging.

Fiets uit 3D-printer

Voor de recordpoging krijgt Ganna een speciaal gemaakt tijdritpak aangemeten, maar dat is niet het opvallendste aan het materiaal van de oud-wereldkampioen tijdrijden. De hardrijder krijgt de beschikking over een 3D-geprinte fiets.

De Italiaanse fietsfabrikant Pinarello heeft gebruik gemaakt van de relatief, nieuwe techniek om een op maat gemaakte baanfiets voor Ganna te maken. “Met deze methode hebben we unieke vormen bereikt die zorgen voor verbeterde aerodynamica”, verklaart Pinarello.

De fiets waarmee Ganna zijn werelduurrecordpoging gaat doen komt rechtstreeks uit de 3D-printer (Pinarello) Foto: From Official Website

Spannende zaterdagavond

Rond 20:00 uur Nederlandse tijd zal Ganna van start gaan op de wielerbaan in Zwitserland. Logischerwijs is de Italiaan na een uur klaar met zijn rit en weten we of hij het werelduurrecord op zijn naam mag zetten of niet.



