Details zijn alles in de topsport en daar is Harrie Lavreysen dan ook elke dag mee bezig. Wat opvalt zijn de 'klompen' waar de sprinter zijn wedstrijden op de baan mee afwerkt.

"Het zijn custom carbonschoenen, met goud van de Olympische spelen, maar het is eigenlijk dus een keiharde klomp. Hij is helemaal naar mijn voet gemaakt. Er wordt een nepvoet gemaakt van mijn echte voet en daaromheen maken ze de schoen van carbon", legt Lavreysen, die zijn titel in de UCI Track Champions League wil verdedigen, uit.

Ad

WK Baan | Harrie Lavreysen voor vierde jaar op rij wereldkampioen sprint

Baanwielrennen Baanwielrennen | Harrie Lavreysen over zijn speciale carbonschoenen - "Precieze vorm van mijn voet" 8 UUR GELEDEN

Niet comfortabel

Bovendien zit de opening aan de achterkant, in plaats van aan de gebruikelijke voorkant. "Deze schoen is maximaal aerodynamisch" verklaart de Nederlander. "De sluiting zit aan de achterkant, ik kan er maar net inkomen, maar dat is zodat hij perfect gestroomlijnd is."

"Het is zeker niet comfortabel", lacht Lavreysen. "Hij is zo hard, dus na de sprint wil ik hem direct uit doen, anders stroomt er ook geen bloed meer naar mijn voet."

Ondanks dat de 25-jarige Lavreysen meerdere paren van de klompen heeft, fietst hij vaak met dezelfde schoenen. "Ze zijn custom gemaakt, dus iedere schoen is net wat anders, maar ik wil gewoon elke dag hetzelfde hebben."

UCITCL Londen | Lavreysen straalt tijdens uitreiking Champions League-trofee

Waar kijk je?

Kijk vanaf zondag 12 november live via Eurosport of discovery+ naar de UCI Track Champions League.

Baanwielrennen UCITCL | Warner Bros. Discovery Sports en Infinite Reality kondigen samenwerking aan in metaverse GISTEREN OM 12:00