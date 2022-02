Kenny pakte zijn eerste titel op de Spelen in 2008 op de teamsprint. Vier jaar later was hij weer op dat onderdeel de beste samen met zijn vriend en rivaal Chris Hoy. Pas bij Tokyo 2020 werd Kenny voor de eerste keer op de Spelen verslagen op de teamsprint. De Nederlandse mannen waren in de finale veel te sterk voor het Britse team.

Kenny kende zijn grootste succes op de Spelen van 2016. In Rio pakte hij de triple: Goud op de teamsprint, individuele sprint en de keirin. Alleen de legendarische Chris Hoy had dat eerder gedaan in 2008.

Ad

Hoy pakte in zijn olympische carriere zes gouden medailles. Na de Spelen in 2016 stond Kenny op hetzelfde aantal. Hij moest in Tokio een keer goud winnen om zijn landgenoot voorbij te gaan. Dat deed hij op zijn laatste afstand, de keirin. Hij versloeg topfavoriet Harrie Lavreysen door vroeg de aanval te kiezen. Niemand kon hem meer bijhalen. Met zijn zeven keer goud is hij de meest succesvolle Brit ooit op de Olympische Spelen.

Baanwielrennen Baanwielrennen | Nog niet ontwaakte Pieters wordt naar Nederland vervoerd 05/01/2022 OM 17:06

Tokyo 2020 | Lavreysen pakt brons op keirin

Drie keer wereldkampioen

Opvallend is dat Kenny zijn topniveau eigenlijk alleen maar liet zien op de Spelen. Naast zijn zeven gouden olympische medailes staan maar drie gouden medailles op wereldkampioenschappen. Ook werd hij slechts eenmaal Europees kampioen.

Vrouw Laura Kenny

Kenny vervolgt zijn carrière wel in het wielrennen. Hij gaat aan de slag als coach van de Britse ploeg. "Ik zou heel graag door willen gaan en Parijs willen halen. Ik baal ervan dat dat nu niet kan." Zei hij tegen de BBC. "Alleen de mogelijkheid om coach te worden is er misschien na drie jaar niet meer. Ik dacht ik moet die kans nu grijpen."

Zijn vrouw Laura blijft wel baanwielrennen. Laura Kenny pakte al vijf keer goud in de afgelopen jaren en hoopt in Parijs het record van haar man te verbeteren. "Dat gaat wel een nieuwe dynamiek worden in ons huis. In huis wonen met een topsporter is altijd lastig, maar gelukkig kennen we elkaar goed en kunnen we nog steeds samen naar wedstrijden toegaan."

Laura and Jason Kenny zijn beiden tot ridder geslagen Foto: Getty Images

Baanwielrennen Wielrennen | Pieters met spoed aan hoofd geopereerd na val op trainingskamp 24/12/2021 OM 08:54