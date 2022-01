Baanwielrennen

Pieters kwam 23 december 2021 – inmiddels dus twee weken geleden – tijdens een trainingskamp met de baanselectie zwaar ten val, waarna ze per traumahelikopter naar het ziekenhuis werd vervoerd en een spoedoperatie aan haar hoofd onderging in een poging de druk op haar hersenen te verlichten.

Sindsdien wordt ze in slaap gehouden. Inmiddels ademt Pieters gelukkig zelfstandig en is de sedatie afgebouwd. Verder is haar situatie stabiel, maar ongewijzigd. Pas wanneer de renster ontwaakt, krijgen de medici een eerste indruk van de gevolgen van de val.

Naar Nederland

Het wordt nu in ieder geval aangedurfd om de viervoudig wereldkampioen te vervoeren. Een team van specialisten brengt Pieters donderdag vanuit Spanje naar een ziekenhuis in Nederland, waar de medische behandeling wordt voortgezet.

De verplaatsing van de renster van SD Worx gaat per vliegtuig.

