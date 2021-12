Vorig jaar was Büchli al twee keer op de weg te bewonderen. BEAT Cycling had te weinig renners voor de Ster van Zwolle en de Ronde van Drenthe en kwam bij de succesvolle baanrenner van de ploeg uit. Dit smaakte naar meer bij Büchli, vertelt hij op de website van de ploeg.

“Het was mooi om na minstens tien jaar weer een echte wegwedstrijd te rijden. Het voelde als vanouds. Ik heb ervan genoten, ondanks het afzien. Ik kijk er daarom enorm naar uit om iets nieuws te gaan doen.”

“De afgelopen twaalf jaar als sprinter op de baan waren geweldig, maar ik ben het de laatste jaren ook eentonig gaan vinden. Dit gecombineerd met het behalen van vrijwel al mijn doelen, geeft mij het gevoel dat de cirkel rond is.”

Touretappe

De renner hoopt voor zijn ploeg succesvol te zijn in de massasprints. Zijn eerste doel is Olympia’s Tour in maart. Hij kijkt echter al verder vooruit en droomt van het winnen van een Tour-etappe. Voor hij op dat niveau is, moet het roer radicaal om. Hij gaat veel kilometers maken tijdens rustige trainingsritjes.

Büchli: “Als baansprinter werd het steeds moeilijker om progressie te maken. Dat moest vooral in het krachthonk gebeuren, maar mijn lichaam liet iets te vaak merken dat ik daar eigenlijk niet voor gebouwd ben. Ik heb veel nieuwe energie gevonden in het trainen op een heel andere manier. Het is spannend, want ik kan hier enorm op verbeteren. Maar waar mijn grenzen liggen, weet ik nog niet.”

Baan als uitstapje

Büchli won op de baan in 2016 zilver tijdens Olympische Spelen op de keirin. Op dit onderdeel werd hij in 2019 ook wereldkampioen. Met de sprintploeg won hij drie keer het wereldkampioenschap teamsprint. De gouden plak op de Olympische Spelen in Tokio was zijn absolute hoogtepunt.

Een definitief vertrek van de baan is zijn overstap niet. In zijn achterhoofd heeft hij de scratch en de afvalkoers op het WK volgend jaar. “Het is een mooie uitdaging om op de baan na een wereldtitel op een sprintonderdeel nu ook de winst op een duuronderdeel te pakken.”

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli zijn olympisch kampioen teamsprint. Foto: Getty Images





