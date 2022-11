UCITCL | "Ik ben nooit een sportief type geweest" - De fiets veranderde het leven van Orla Walsh

"Mijn verhaal is anders dan de meesten hier", vertelde Walsh tijdens de UCI Track Champions League afgelopen weekend in Berlijn. "Ik kom niet van een andere sport en heb daarna het baanwielrennen ontdekt. Ik ben nooit een sportief type geweest."

"Ik ben als tiener al met sporten gestopt. Ik was druk met feesten en rookte sigaretten. Op mijn 22ste was ik wel hier in het velodrome van Berlijn, maar dan bovenaan op de tribune met een biertje in mijn hand. Daar is nog een foto van. Ik had geen idee wat deze sport inhoudt."

Omslag

De omslag kwam in 2015. "Ik was helemaal klaar met het ongezonde leven en stapte op de fiets. Er ging een wereld voor me open. Alleen al het feit dat ik van niemand meer afhankelijk was en in de drukte van Dublin op de fiets gemakkelijk en snel op kantoor kon komen, vond ik heel fijn."

Walsh meldde zich een jaar later aan bij de lokale wielervereniging en vanaf dat moment ging het snel. "Mensen zeiden dat ik snel was. Daarom kwamen er wedstrijden in mijn agenda te staan. Een jaar later kwam ik al bij de nationale ploeg en begon ik met het rijden op de baan."

Onwerkelijk leven

Nog altijd voelt het leven van topsporter voor Walsh onwerkelijk. "Mijn achtergrond schiet nog wel eens door me heen wanneer ik tegenover een olympisch- of wereldkampioen moet rijden. Het is een kwestie van de knop omzetten en geloven in jezelf. Uiteindelijk kun je zijn wie je wilt zijn."

Dit optimisme is inmiddels haar levensmotto geworden. "Ik probeer zoveel mogelijk in het moment te leven. Je moet niet stilstaan bij angst of onzekerheid, maar genieten van de ervaring."

