Scratch

Iúri Leitão is de Europees kampioen op de scratch. De Portugees pakte al vroeg in de wedstrijd een ronde en controleerde de wedstrijd. Hij reageerde zelf op aanvallen van anderen en bracht ze steeds terug. Toen het peloton stil viel probeerde hij het zelf nogmaals en op een relatief gemakkelijke manier pakte Leitão zo zelfs een tweede ronde. Beide keren solo. De laatste 20 rondes kon hij dus makkelijk uitbollen. Het zilver is voor Moritz Malcharek. Roy Eefting won de sprint van het peloton en pakte zo de bronzen plak.

Ad

Sprint

Doordat Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland niet van start gingen op het sprinttoernooi lag de weg vrij voor jong talent om mee te doen. Europees kampioen onder 23 Tijmen van Loon kon daardoor debuteren op het EK.

Achtste finales

Vanochtend ging hij nog als vijfde door naar de achtste finales. Dankzij zijn goede kwalificatie ontmoette hij daar een mindere tegenstander. Hij schakelde hierin Rafal Sarnecki uit.

Helal te sterk in kwartfinale

In de kwartfinale kwam hij uit tegen het Franse toptalent Rayan Helal. In het eerste duel liet hij de Fransman vroeg langszij komen en in de ronden daarna kon hij het tempo van Helal niet evenaren.

In de tweede ontmoeting legde Helal vanaf de start het tempo hoog. In de laatste ronde was Van Loon moegestreden en kwam hij ver na de Fransman over de finish.

WAAR KIJK JE?

Het Europees kampioenschap baanwielrennen is van donderdag 11 augustus tot en met dinsdag 16 augustus. Het hele EK in München is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+

