De Nederlandse teamsprintsters zijn alvast uitstekend in vorm, zo bleek tijdens de kwalificaties in het Zwitserse Grenchen. Er werd een nieuw wereldrecord gereden! Nu maar hopen dat er niet te vroeg is gepiekt, maar waarschijnlijk zit er nog wel wat benzine in de tank.

Het fijne is dat het programma van het EK wielrennen van 5 tot en met 9 oktober volop spektakel heeft te bieden. Iedere avond vanaf 18:00 uur wordt er twee tot drie uur lang gestreden om de medailles op basis van finales in de verschillende disciplines.

Lavreysen

Aangezien het EK amper twee maanden na de Olympische Spelen wordt afgewerkt, doen de namen van de medaillewinnaars waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Zo staan de olympisch kampioenen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland aan de start. Met name Lavreysen was tijdens Tokyo 2020 goed op dreef met twee keer goud (teamsprint plus sprint) en brons op de keirin. De zinderende sprintstrijd tussen Lavreysen en Hoogland kun je je vast nog wel herinneren.

En ook Shanne Braspennincx is natuurlijk van de partij. Braspennincx kroonde zich in Tokio tot keizerin op de keirin en mocht ook een gouden medaille om haar nek hangen. Wie weet wat er verder allemaal mogelijk is, want er zijn volop medaillekansen voor de Nederlandse equipe op dit EK. Het kan toch niet anders of er lonkt na olympisch goud opnieuw eremetaal voor de teamsprinters inclusief Roy van den Berg? De sprintsters verkeren dus alvast in goede vorm. En dan is er ook nog de individuele tijdrit over een lengte van één kilometer.

Succes voor Van Schip?

Ook het onderdeel ploegenachtervolging is een garantie voor succes, al is het jammer dat tempobeul Filippo Ganna na een druk seizoen vol inspanning dit toernooi overslaat. Wie weet dat de Italiaanse commentatoren alsnog uit hun dak kunnen, maar dit zal in ieder geval niet dankzij Ganna zijn.

Alsof hiermee allemaal nog niet genoeg moois in het verschiet ligt, staan er ook nog onderdelen als afvalkoers, koppelkoers, scratch en omnium op het programma. Waar de missie van Jan-Willem van Schip tijdens de Zomerspelen net niet slaagde, lukt het nu misschien wel. Al dan niet samen met Yoeri Havik. Dat gaan we allemaal zien. Ook komen er talenten als Maikel Zijlaard en Hetty van de Wouw in actie.

Het ene onderdeel is misschien leuker of overzichtelijker dan het andere onderdeel, maar vaststaat dat de beste Europese baanwielrenners zich gaan meten en de Nederlanders tot de kopgroep behoren, dus je heb alle reden om er deze week eens goed voor te gaan zitten.

Waar kijk je?

Je kunt het gehele EK baanwielrennen terecht bij Eurosport en het evenement is zelfs geheel reclamevrij te zien op discovery+ . Het deskundige commentaar wordt van 5 tot en met 9 oktober verzorgd door Jan Hermsen en Nick Stöpler. De uitzending begint iedere dag om 18:00 uur en je hoeft geen finale of medaille te missen!

Liefhebbers van baanwielrennen komen de komende tijd sowieso volop aan hun trekken, want na het EK volgt later deze maand uiteraard het WK en tenslotte beleeft de nieuwe UCI Track Champions League zijn première. Daarover later meer.