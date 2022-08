Wolff zegt in een persbericht van de wielerbond dat het een bewuste keuze is om de twee Nederlandse sprintkanonnen niet het volledige programma te laten rijden: ““De voorbereiding richting de Spelen van Tokyo was langer dan normaal. We willen de sporters daarom wat meer ruimte geven voor rust, dat is ook onderdeel van de ontwikkeling.

Talenten

Ook zegt Wolff dat dit een mogelijkheid is voor jong talent om zich te testen op het hoogste niveau. “Dit een mooie kans om jongeren zich verder te laten ontwikkelen op Europees niveau.” Wolff doelt hierbij op de 21-jarige Tijmen van Loon die als enige Nederlander het sprint- en keirintoernooi rijdt.

Van Loon werd vorige maand Europees kampioen onder 23. Ook reed Van Loon dit jaar al twee keer mee in de Nederlandse teamsprint tijdens Nations Leaguewedstrijden.

Goudhaantjes

Op het vorige Europese kampioenschap werden Lavreysen en Hoogland nog eerste en tweede op de sprint. Hoogland won goud op de keirin. Lavreysen is ook de regerend kampioen op de sprint in de UCI Track Champions League vijf van de acht toernooien die vorig jaar georganiseerd werden.

Lavreysen en Hoogland zullen wel in actie komen op de teamsprint. Het onderdeel dat Nederland jarenlang domineert.

Selectie EK

Sprintonderdelen

Onderdeel Mannen Vrouwen Teamsprint Roy van den Berg

Harrie Lavreysen

Jeffrey Hoogland Kyra Lamberink

Hetty van de Wouw

Shanne Braspennincx Sprint Tijmen van Loon Laurine van Riessen

Hetty van de Wouw Keirin Tijmen van Loon Laurine van Riessen

Steffie van der Peet 500 meter - Kyra Lamberink

Steffie van der Peet



Onderdeel Mannen Vrouwen Scratch Roy Eefting Maike van der Duin Puntenkoers Vincent Hoppezak Lonneke Uneken Afvalkoers Yoeri Havik Mylène de Zoete Omnium Philip Heijnen Maike van der Duin Madison Jan-Willem van Schip

Yoeri Havik Lonneke Uneken

Marit Raijmakers Ploegenachtervolging - Mylène de Zoete

Amber van der Hulst

Daniek Hengeveld

Lonneke Uneken

EK wegwielrennen

De selectie voor het Europees Kampioenschap op de weg kun je hier vinden. Sprinters lijken de meeste kans te doordat het plaatselijke rondje in München zo goed als vlak is.

Waar kijk je?

De EK baanwielrennen maken deel uit van de Europees Kampioenschappen in München. Op dit EK worden de titels verdeeld in alle wielerdisciplines. Met Eurosport en discovery+ hoef je hiervan niets te missen.

