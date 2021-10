EK baan | Teamsprinters krijgen goud door Frankrijk in schoot geworpen

Het trio bestaande uit Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen mag zich met recht een veelvraat noemen, want alle grote prijzen zijn momenteel in het bezit van de Nederlanders. Zoals je kunt zien, mochten ze starten in de regenboogtrui, het olympisch goud ligt ook al in de kluis en daar komt de Europese titel nog eens bovenop.

Er stond in het Zwitserse Grenchen wat prestige op het spel, met als doel het terugveroveren van de Europese kampioenstrui en al snel was duidelijk dat de missie succesvol zou zijn. De finale kwam nogal moeilijk op gang en bij de derde poging sneden de Fransen zichzelf in de vingers door opnieuw in de fout te gaan.

Als gevolg hiervan bedroeg de marge al bij het eerste meetpunt meer dan een seconde. Oftewel: dan kun je het de beste teamsprinters van de niet meer moeilijk maken en is de strijd verloren. Het was slechts een kwestie van finishen om het Wilhelmus te mogen horen. Dat lukte uiteraard.

Aangezien Nederland niet tot het uiterste hoefde te gaan, stond er met 42.302 geen superscherpe tijd op de klok, maar dat hoefde ook niet. De spanning was er al vanaf.

